Его соперник записал на свой счёт шесть эйсов, трижды ошибся на подаче и не сумел воспользоваться двумя возможностями взять гейм на приёме.

Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. Зверев отметился 13 подачами навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал два из трёх брейк-пойнтов.

Немецкий теннисист, четвёртая ракетка планеты Александр Зверев пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. В поединке четвёртого круга представитель Германии уверенно переиграл американца Фрэнсис Тиафо в двух сетах — 6:3, 6:4.

