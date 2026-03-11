Немецкий теннисист, четвёртая ракетка планеты Александр Зверев пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. В поединке четвёртого круга представитель Германии уверенно переиграл американца Фрэнсис Тиафо в двух сетах — 6:3, 6:4.
Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. Зверев отметился 13 подачами навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал два из трёх брейк-пойнтов.
Его соперник записал на свой счёт шесть эйсов, трижды ошибся на подаче и не сумел воспользоваться двумя возможностями взять гейм на приёме.
Действующим победителем соревнований в Индиан-Уэллсе является британец Джек Дрейпер.