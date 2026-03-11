Бывший российский теннисист, экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился мыслями об игре Даниила Медведева в текущем сезоне.

Даниил Медведев globallookpress.com

«Медведев сейчас более уверенно играет в сравнении с прошлым годом. У него есть все возможности пройти Михельсена. Если брать Медведева в прошлом году, у него было столько поражений. В этом году он чувствует себя лучше. Однако поражение в одни ворота на Australian Open меня очень удивило. Я не мог представить, что будет так легко для Тьена. В американской серии я вижу, что Медведев уверенно играет. Посмотрим, что будет с Михельсеном. В этом году Медведев мне нравится больше, чем в прошлом. В прошлом году он делал какие-то эксперименты со струнами, не было никакой уверенности. Просто был букет поражений», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

В текущем сезоне Медведев выиграл два турнира.