Бывший российский теннисист, экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился мыслями об игре Даниила Медведева в текущем сезоне.

Даниил Медведев
Даниил Медведев globallookpress.com

«Медведев сейчас более уверенно играет в сравнении с прошлым годом.  У него есть все возможности пройти Михельсена.  Если брать Медведева в прошлом году, у него было столько поражений.  В этом году он чувствует себя лучше.  Однако поражение в одни ворота на Australian Open меня очень удивило.  Я не мог представить, что будет так легко для Тьена.  В американской серии я вижу, что Медведев уверенно играет.  Посмотрим, что будет с Михельсеном.  В этом году Медведев мне нравится больше, чем в прошлом.  В прошлом году он делал какие-то эксперименты со струнами, не было никакой уверенности.  Просто был букет поражений», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

В текущем сезоне Медведев выиграл два турнира.