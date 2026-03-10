Олимпийская чемпионка Елена Веснина высказалась про эмоции россиянки Мирры Андреевой после поражения от чешки Катерины Синяковой (6:4, 6:7 (5:7), 3:6) в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.

Мирра Андреева
Мирра Андреева globallookpress.com

«Мирра сейчас сталкивается впервые с давлением, когда нужно подтверждать большое количество очков.  Особенно там, где она ранее выигрывала титул.  Не всегда получается это делать сразу.  Ввиду своей юности Мирра пока не справляется с эмоциями.  Надо через это все пройти, подумать, как действовать дальше.  Это опыт.  Обидно, что она не победила в этой встрече, потому что игра была полностью под ее контролем.  Но в какой-то момент упустила нить игры и начала действовать, как удобно ее сопернице.  Мирра была намного сильнее и должна была победить в двух сетах.  У нее двойная досада — не защитила свои очки и отдала свой матч.  Надо бороться с такими эмоциями.

Дайте ей немного времени.  Для болельщиков это выглядит удивительно, и все хватаются за сердце и думают: "Ох, как же так".  Но это серьезный спорт.  Это эмоции.  Да, у Мирры пока не получается с ними справляться, но и не многие сталкивались с такой задачей, как защищать на следующий год очки на "тысячнике", — сказала Веснина "СЭ".

Напомним, Мирра Андреева не смогла защитить титул в Индиан-Уэллсе.