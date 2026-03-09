Японская теннисистка Наоми Осака пробилась в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе. В третьем раунде она обыграла колумбийку Камилу Осорио, занимающую 61-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:1, 3:6, 6:1.

Наоми Осака globallookpress.com

Матч длился 1 час 39 минут. Осака отметилась девятью эйсами, одной двойной ошибкой и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.

Осорио сделала один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала два из шести брейк-пойнтов.

В следующем раунде Наоми сыграет с лидером мирового рейтинга, белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая в третьем круге уверенно обыграла румынку Жаклин Кристиан со счётом 6:4, 6:1.

Сейчас Осака является 16-й ракеткой мира.