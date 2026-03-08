Вторая ракетка мира, представительница Польши Ига Свентек уверенно вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Во втором круге она обыграла американку Кейлу Дей (187-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 7:6 (7:2).

Ига Свентек globallookpress.com

Матч продолжался 1 час 37 минут. Свентек отметилась тремя эйсами, допустила семь двойных ошибок и реализовала все пять своих брейк-пойнтов.

У американки была одна подача навылет, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из тринадцати возможных.

В третьем круге Свентек сыграет с гречанкой Марией Саккари.