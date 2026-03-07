Белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос, каково ей играть с помолвочным кольцом на пальце.

Арина Соболенко globallookpress.com

Ранее уроженка Минска ответила согласием на предложение руки и сердца от своего молодого человека — бразильского бизнесмена греческого происхождения Георгиоса Франгулиса.

«Мы дважды проверили, есть ли вероятность потерять бриллиант во время матча. Оказалось, что нет, поэтому я надела его с уверенностью. Кольцо удобное, блестящее. Надеюсь, что мои соперницы будут отвлекаться на эти бриллианты», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.

Ранее Соболенко во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе одолела японку Химено Сакацумэ со счетом 6:4, 6:2.

В третьем круге Соболенко сыграет против Жаклин Кристьян из Румынии.