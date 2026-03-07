Представительница Австрии Анастасия Потапова потерпела поражение в поединке второго круга на турнире в Индиан-Уэллсе от итальянки Жасмин Паолини.

Анастасия Потапова globallookpress.com

Бывшая представительница России проиграла своей сопернице со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 3:6. Поединок продлился два часа и 30 минут.

Потапова завершила своё выступление на турнире в Индиан-Уэллсе. Итальянка Паолини же пробилась в третий круг, где сыграет против австралийки Айлы Томлянович, которая в своём поединке сумела переиграть китаянку Ван Синьюй со счётом 6:3, 6:1.

Паолини занимает седьмую строчку в рейтинге лучших теннисисток мира. Потапова расположилась на 91-й позиции в рейтинге WTA.