Российская теннисистка Анастасия Захарова проиграла Эмме Радукану из Великобритании во втором круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Эмма Радукану globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась поражением россиянки со счетом 1:6, 3:6.

Радукану выполнила три подачи навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из восьми. Захарова сделала в игре ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из трёх.

В следующем круге Радукану сыграет с сильнейшей в паре Анна Блинкова (Россия) — Аманда Анисимова (США).