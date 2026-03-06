Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась об идее сделать пятисетовые матчи на турнирах «Большого шлема» у женщин.

Арина Соболенко globallookpress.com

«О, давайте сделаем это. Мне кажется, тогда у меня было бы, наверное, больше титулов "Большого шлема". Физически я очень сильная и я уверена, что моё тело справится с этим. Так что давайте.

Наверное, другим придётся много работать над физической подготовкой. Но мы же спортсмены, и должны заботиться о себе. И если это введут, у меня будет большое преимущество», — сказала Соболенко на пресс-конференции турнира в Индиан-Уэллсе.

Напомним, что четырехкратная победительница турниров «Большого шлема» Соболенко является первой ракеткой мира.