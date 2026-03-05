Российский теннисист Андрей Рублёв высказался по поводу того, что он не мог вылететь из Дубая.

Андрей Рублев globallookpress.com

«Я в баньку съездил, в ресторанчики сходил. Поэтому как-то, да, тоже спокойно к этому отнёсся. Вот больше думал, как чтобы успеть на турнир сюда. То есть что можно сделать, чтобы успеть сюда.

А так, в целом, достаточно нормально себя чувствовал, потому что в любом случае ты ничего сделать не можешь, поэтому чего переживать? » — сказал Рублёв в интервью «БОЛЬШЕ! ".

Сейчас Рублев является 17-й ракеткой мира.