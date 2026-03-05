Камилла Рахимова из Узбекистана успешно прошла первый круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв канадку Бьянку Андрееску.

Камилла Рахимова globallookpress.com

После поражения в первом сете в тай-брейке (6:7, 6:8) Рахимова уверенно выиграла следующие два сета со счётом 6:0, 6:1. Поединок продолжался 2 часа 19 минут.

В матче Рахимова отметилась одним эйсом, четырьмя двойными ошибками и реализовала семь из тринадцати брейк-пойнтов.

Андрееску подала 12 эйсов, совершила пять двойных ошибок и использовала один из шести брейк-пойнтов.

Во втором круге 24-летняя Рахимова сыграет с четвёртой ракеткой мира американкой Коко Гауфф.