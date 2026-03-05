Представитель Казахстана Александр Бублик высказался о своих взаимоотношениях с лидерами рейтинга ATP испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером.

Александр Бублик globallookpress.com

«Я восхищался "Большой тройкой", но мы не друзья. С Карлосом и Янником отношения немного проще, потому что я уже был в туре, когда они появились. Они привносят много нового в игру.

Карлос — забавный и очень шумный парень. Янник больше холодный, по крайней мере, на корте. За его пределами он приятный человек», — цитирует Бублика Punto de Break.

Бублик является 10-й ракеткой мира.