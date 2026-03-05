Во втором раунде соревнований Блинкова встретится с американской теннисисткой Амандой Анисимовой . Их матч запланирован на 6 марта.

Галфи, в свою очередь, отметилась семью подачами навылет, тремя двойными ошибками и использовала два брейк-пойнта из четырёх.

Поединок продолжался 1 час 35 минут. Блинкова выполнила два эйса, допустила две двойные ошибки и сумела реализовать четыре из десяти брейк-пойнтов.

Российская теннисистка Анна Блинкова успешно преодолела первый круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв представительницу Венгрии Далму Галфи . Встреча завершилась победой россиянки в двух партиях — 6:4, 7:5.

