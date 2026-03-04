Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о погоне за рекордом серба Новака Джоковича по количеству побед подряд.

Карлос Алькарас globallookpress.com

В настоящий момент в активе первой ракетки мира 12 побед подряд, а вот легендарный Джокович в 2011 году смог победить в 41 матче подряд.

«Вы не понимаете, насколько это сложно, пока не начинаете стремиться к чему-то подобному. Вы думаете, что 41 — это не так уж много, но когда у вас 12, вы говорите: "Чёрт, впереди ещё четыре-пять турниров, самых крупных в мире". Я очень горжусь своим стартом года. Надеюсь, серия продолжится, но я просто рад видеть, что показываю отличный теннис», — приводит слова Алькараса Punto de Break.