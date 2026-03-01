В полуфинале турнира WTA-500, который проходил в мексиканском городе Мерида, встретились две сильные теннисистки: седьмая ракетка мира и первая сеяная итальянка Жасмин Паолини, а также 63-я ракетка мира испанка Кристина Букша.

Жасмин Паолини globallookpress.com

Букша одержала победу в двух сетах со счетом 7:5, 6:4, затратив на матч 1 час 33 минуты.

За время игры Паолини не смогла выполнить ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать только три из семи брейк-пойнтов. Букша также не выполнила ни одного эйса, но допустила две двойные ошибки и успешно использовала пять из 11 заработанных брейк-пойнтов.

В финале турнира Букша сразится с 57-й ракеткой мира Магдаленой Френх из Польши.