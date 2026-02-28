Бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс заявила, с каким настроением она подходила к турниру в Остине (США).

Винус Уильямс globallookpress.com

«Нужно понимать: "Боже, я обязана показать хороший матч для людей". Мы это сделали. Мы били сильно, делали эйсы, били по мячу изо всех сил. Важно то, как мы проявили себя на корте», — сказала Уильямс.

Ранее Винус Уильямс играла в парном разряде в дуэте с Питон Стирнс. Американки потерпели поражение в первом круге от пары Сторм Хантер (Австралия)/Тэйлор Таунсенд (США).