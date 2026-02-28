В Мериде (Мексика) прошел четвертьфинальный матч турнира категории WTA-500, в котором первая сеяная Жасмин Паолини обыграла британку Кэти Бултер.

Жасмин Паолини globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. Жасмин выиграла встречу в трех сетах — 0:6, 6:3, 6:3.

Паолини выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть из 14 брейк-пойнтов. Бултер не выполнила ни одного эйса, совершила шесть двойных ошибок и использовала шесть из девяти брейк-пойнтов.

В полуфинале турнира в Мериде Паолини встретится с испанкой Кристиной Букшей.