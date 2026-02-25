Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 16-е место в мировом рейтинге, не смог пробиться в четвертьфинал турнира ATP-500 в Дубае, уступив во втором круге.

Карен Хачанов globallookpress.com

Его соперником стал американец Дженсон Бруксби, который занимает 49-ю строчку в рейтинге ATP. Матч продолжался 1 час 43 минуты и завершился поражением Хачанова со счетом 6:7 (6:8), 4:6.

В ходе игры Бруксби сделал два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал свой единственный брейк-пойнт. Хачанов, в свою очередь, выполнил семь эйсов, но также допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.

Теперь Бруксби предстоит встреча с другим россиянином — Даниилом Медведевым, который занимает 11-е место в мировом рейтинге.