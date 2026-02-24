30-я ракетка мира Стефанос Циципас завершил свое выступление на стадии первого круга турнира ATP-500 в Дубае.

Стефанос Циципас globallookpress.com

Грек в двух сетах уступил Юго Эмберу из Франции со счетом 4:6, 5:7.

Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время Циципас выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и заработал три брейк-пойнта. На счету Умбера семь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Стефанос Циципас является действующим победителем турнира в Дубае.

Эмбер сыграет в следующем круге с победителем матча Андрей Рублев (Россия) — Валентен Руае (Франция).