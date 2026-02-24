WTA во время трансляции матча первого круга турнира в Остине показала флаг России рядом с именем Оксаны Селехметьевой. Национальная символика появилась в эфире после завершения первого сета её встречи с американкой Алисией Паркс.

Оксана Селехметьева globallookpress.com

Напомним, с марта 2022 года российские и белорусские теннисисты выступают на турнирах под эгидой WTA и ATP в нейтральном статусе — без указания страны и демонстрации флага. После данного эпизода официальных комментариев от ассоциации не последовало.

76-я ракетка мира Селехметьева обыграла Паркс (95-й номер рейтинга) со счетом 6:4, 3:6, 6:3 и вышла во второй круг. Там ей предстоит сыграть с бывшей соотечественницей Камиллой Рахимовой, которая сейчас представляет Узбекистан.

Турнир в Остине продлится до 1 марта.