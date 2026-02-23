Российская теннисистка Оксана Селехметьева одержала победу над американкой Алисией Паркс в 1-м круге турнира WTA-250 в Остине (США).
Россиянка (76-я ракетка мира) одолела представительницу США (95-я ракетка мира) со счетом — 6:4, 3:6, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 4 минуты.
За весь матч Селехметьева допустила 8 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-поинтов из 13-и. Паркс сделала 3 эйса при 4-х реализованных брейк-поинтов.
В следующем круге турнира в Остине Селехметьева сыграет против победительницы матча Анна Бондарь (Венгрия) — Камилла Рахимова (Узбекистан).