Первая ракетка мира Карлос Алькарас, завоевавший титул в Дохе, поделился своими впечатлениями о выдающейся серии из девяти побед в последних 13 турнирах.

Карлос Алькарас
Карлос Алькарас globallookpress.com

«Я невероятно счастлив.  Мы усердно трудимся именно ради этого — чтобы побеждать и быть лучшими.  Это моя главная цель.  Девять побед подряд в 13 турнирах свидетельствуют о моей стабильности.  Я считаю, что это ключевой фактор для становления великим теннисистом и атлетом.  Постоянные путешествия и разнообразные ситуации — это часть моей жизни.  Я рад, что могу успешно адаптироваться к любым условиям», — сказал испанец в интервью AS.

22-летний Алькарас — победитель семи турниров Большого шлема и обладатель 26 титулов ATP в одиночном разряде.