Первая ракетка мира Карлос Алькарас, завоевавший титул в Дохе, поделился своими впечатлениями о выдающейся серии из девяти побед в последних 13 турнирах.

Карлос Алькарас globallookpress.com

«Я невероятно счастлив. Мы усердно трудимся именно ради этого — чтобы побеждать и быть лучшими. Это моя главная цель. Девять побед подряд в 13 турнирах свидетельствуют о моей стабильности. Я считаю, что это ключевой фактор для становления великим теннисистом и атлетом. Постоянные путешествия и разнообразные ситуации — это часть моей жизни. Я рад, что могу успешно адаптироваться к любым условиям», — сказал испанец в интервью AS.

22-летний Алькарас — победитель семи турниров Большого шлема и обладатель 26 титулов ATP в одиночном разряде.