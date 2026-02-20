Американский теннисист Тэйлор Фритц во втором круге турнира в Делрэй-Бич обыграл испанца Рафаэля Ходара со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Тэйлор Фритц globallookpress.com

Матч продолжался 1 час 48 минут. 28-летний Фритц, занимающий восьмую строчку мирового рейтинга, выполнил 15 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два из восьми брейк-пойнтов.

Его 19-летний соперник, располагающийся на 118-й позиции рейтинга, отметился тремя подачами навылет, также обошёлся без двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт.

В четвертьфинале Фритц сыграет с другим представителем США — Томми Полом.