Украинская теннисистка Элина Свитолина победила американку Кори Гауфф в полуфинале турнира в Дубае (ОАЭ).

Элина Свитолина globallookpress.com

Встреча продолжалась 3 часа 6 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:7, 6:4 в пользу девятой ракетки мира.

Свитолина сделала три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. Гауфф подала навылет дважды, допустила 12 двойных ошибок и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из восьми.

В финале соперницей Свитолиной станет еще одна американка Джессика Пегула, которая одолела свою соотечественницу Аманду Анисимову.