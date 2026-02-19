Российская теннисистка Мирра Андреева уступила американке Аманде Анисимовой в четвертьфинале турнира в Дубае.

Мирра Андреева globallookpress.com

Россиянка (7-я ракетка мира) проиграла представительнице США (6-я ракетка мира) со счетом — 6:2, 5:7, 6:7 (4:7). Игра продолжалась 2 часа 39 минут.

За весь матч Андреева допустила 7 двойных ошибок и реализовала 9 брейк-поинтов из 16-и. Анисимова не смогла сделать ни одного эйса при 8-и реализованных брейк-поинтах.

В полуфинале турнира в Дубае Анисимова сыграет со своей соотечественницей Джессикой Пегулой.