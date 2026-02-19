Россиянин Карен Хачанов проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в четвертьфинале турнира в Дохе (Катар).

Карлос Алькарас globallookpress.com

Встреча продолжалась 2 часа 28 минут и завершилась поражением нашего соотечественника со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 3:6.

Алькарас выполнил восемь подач навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смог реализовать 3 из 10 брейк-пойнта. Карен Хачанов сделал в игре четыре эйса, допустил две двойных ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх за матч.

В полуфинале Алькарас сыграет с еще одним россиянином Андреем Рублевым.