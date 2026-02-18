Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над австралийцем Алексеем Попыриным во 2-м круге турнира в Дохе (Катар).

Янник Синнер globallookpress.com

Итальянец (2-я ракетка мира) одолел представителя Австралии (53-я ракетка мира) со счетом — 6:3, 7:5. Игра продолжалась 1 час 24 минуты.

За весь матч Синнер сделал 7 эйсов и реализовал 2 брейк-поинта из 3-х. Попырин не допустил ни одной двойной ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-поинта.

В четвертьфинале турнира в Дохе Синнер сыграет против чешского теннисиста Якуба Меншика.