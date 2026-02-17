Украинская теннисистка Элина Свитолина, занимающая девятое место в мировом рейтинге, успешно преодолела второй круг турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) и вышла в третий.

Элина Свитолина globallookpress.com

Во втором раунде она встретилась с испанкой Паулой Бадосой, которая занимала 70-е место в рейтинге. Однако Бадоса снялась с матча после первого сета, который завершился победой Свитолиной со счётом 6:4.

Встреча продолжалась всего 42 минуты. За это время Элина выполнила одну подачу навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала два из четырех брейк-пойнтов. Паула, в свою очередь, подала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала только один из трех брейк-пойнтов.

В следующем раунде Свитолина сразится с другой представительницей топ-10, швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, которая также успешно прошла во второй круг турнира.