Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий 12-е место в мировом рейтинге, выступит в парном разряде на турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
Партнером россиянина станет американский спортсмен Ленер Тьен, который занимает 23-ю строчку в рейтинге ATP. Турнир начнется 4 марта.
Кроме дуэта Медведева и Тьена, в соревнованиях по парному теннису примут участие следующие пары: Карен Хачанов и Андрей Рублев (оба из России), Александр Бублик (Казахстан) и Раджив Рам (США),
Артур Риндеркнеш (Франция) и Валантен Вашеро (Монако).