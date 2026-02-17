Кроме дуэта Медведева и Тьена, в соревнованиях по парному теннису примут участие следующие пары: Карен Хачанов и Андрей Рублев (оба из России), Александр Бублик (Казахстан) и Раджив Рам (США), Артур Риндеркнеш (Франция) и Валантен Вашеро (Монако).

Партнером россиянина станет американский спортсмен Ленер Тьен , который занимает 23-ю строчку в рейтинге ATP. Турнир начнется 4 марта.

Российский теннисист Даниил Медведев , занимающий 12-е место в мировом рейтинге, выступит в парном разряде на турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

