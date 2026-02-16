Испанская теннисистка Паула Бадоса, занимающая 70-е место в мировом рейтинге, успешно прошла в следующий этап турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Паула Бадоса globallookpress.com

В стартовом матче она одержала победу над чешкой Катержиной Синяковой, которая находится на 40-й строчке рейтинга, со счётом 6:3, 7:5. Матч длился 1 час 46 минут.

За это время Паула Бадоса подала шесть эйсов, совершила девять двойных ошибок и реализовала четыре из десяти брейк-пойнтов. Катержина Синякова выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала два из восьми брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира Паула Бадоса встретится с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.