Аманда Анисимова, занимающая шестое место в мировом рейтинге теннисисток, вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Аманда Анисимова globallookpress.com

Ее соперница по матчу второго круга, чешка Барбора Крейчикова (53-я ракетка мира), была вынуждена сняться с соревнований из-за травмы бедра.

Теперь Анисимова встретится с Джаничей Чен из Сингапура, которая во втором круге обыграла канадку Лейлу Фернандес со счетом 7:6 (7:5), 6:4 и вышла в следующий этап турнира.

Турнир WTA-1000 в Дубае проходит с 15 по 22 февраля, а его победительницей в прошлом году стала российская теннисистка Мирра Андреева.