Американец Бен Шелтон вышел в следующий раунд турнира в Далласе, обыграв во втором круге француза Адриана Маннарино — 7:6 (7:2), 6:7 (4:7), 6:3.

Адриан Маннарино globallookpress.com

Матч продолжался 2 часа 43 минуты. 23-летний Шелтон отметился 23 эйсами, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести.

Его соперник, 37-летний Маннарино подал навылет 12 раз, совершил четыре двойные ошибки и сумел воспользоваться двумя шансами на брейк из восьми.

В четвертьфинале Шелтон встретится с победителем противостояния между американцем Томми Полом и сербом Миомиром Кецмановичем.