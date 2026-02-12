Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 18-е место в мировом рейтинге, потерпел поражение во втором круге турнира ATP-500 в Роттердаме.

Карен Хачанов globallookpress.com

Его соперником стал испанец Хауме Муньяр, который находится на 37-й строчке рейтинга ATP. Матч продолжался 2 часа 32 минуты и завершился со счетом 6:7 (8:10), 6:3, 3:6.

Хачанов выполнил семь эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал единственный брейк-пойнт, заработанный в матче. Муньяр подал навылет четыре раза, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти попыток.

В четвертьфинале Мунар встретится с победителем матча между Ян-Леннардом Штруффом и Александром Бубликом.