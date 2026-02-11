Казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о победе над Хубертом Хуркачем в первом круге турнира в Роттердаме (Нидерланды).

Александр Бублик globallookpress.com

Казахстанец в двух сетах обыграл поляка со счетом 6:7, 7:6, 7:5.

«Это всего лишь один матч. Я никогда не проходил здесь второй круг. Думал, если проиграю этот матч, это будет последний мой приезд в Роттердам. Рад, что прошёл дальше. Это была сложная встреча, решающая.

Честно говоря, очень плохой уровень. Думаю, мы сегодня играли довольно плохо. Но, наверное, мне повезло, что я допустил всего пару ошибок в нужный момент. Он подавал на матч, отдал мне гейм. Я мало что сделал. Так что для меня всё дело в том, кому сегодня больше повезло», — сказал Бублик в интервью на корте.

Далее Бублик сыграет с представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом.