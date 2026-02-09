Российская теннисистка Анастасия Захарова, занимающая 107-е место в мировом рейтинге, не смогла продолжить участие в турнире WTA-1000 в Дохе (Катар), проиграв в первом круге.

Анастасия Захарова globallookpress.com

Ее соперницей была 24-я ракетка мира, латвийская спортсменка Елена Остапенко. Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 3:6 в пользу Остапенко.

Встреча длилась 2 часа 38 минут. Захарова выполнила три эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. Остапенко, в свою очередь, сделала девять эйсов, допустила семь двойных ошибок и успешно реализовала восемь брейк-пойнтов из 15-ти.

Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. В прошлом году его выиграла американская теннисистка Аманда Анисимова.