Российский теннисист Даниил Медведев, чемпион US Open — 2021 и 11-я ракетка мира, не смог продолжить участие в хардовом турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), проиграв в первом круге.

Даниил Медведев globallookpress.com

В матче против 36-й ракетки мира, француза Уго Умбера, Медведев уступил со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 3:6. Встреча длилась 2 часа и 23 минуты.

Даниил шесть раз подал навылет, совершил девять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из восьми. Уго Умбер, в свою очередь, четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти.