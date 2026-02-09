Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась на одну позицию и теперь занимает 10-е место в обновлённом рейтинге WTA, опубликованном на официальном сайте организации.
На прошлой неделе спортсменка дошла до финала турнира в Абу-Даби, где уступила представительнице Чехии Саре Бейлек. Благодаря победе 20-летняя теннисистка совершила впечатляющий рывок — она прибавила 63 позиции и поднялась на 38-ю строчку мирового рейтинга.
Первое место в рейтинге WTA по-прежнему удерживает белоруска Арина Соболенко. Следом располагается польская теннисистка Ига Свентек, а третью позицию занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина.