Первое место в рейтинге WTA по-прежнему удерживает белоруска Арина Соболенко . Следом располагается польская теннисистка Ига Свентек , а третью позицию занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина .

На прошлой неделе спортсменка дошла до финала турнира в Абу-Даби, где уступила представительнице Чехии Саре Бейлек . Благодаря победе 20-летняя теннисистка совершила впечатляющий рывок — она прибавила 63 позиции и поднялась на 38-ю строчку мирового рейтинга.

Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась на одну позицию и теперь занимает 10-е место в обновлённом рейтинге WTA, опубликованном на официальном сайте организации.

