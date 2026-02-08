Россиянка Вера Звонарева успешно стартовала на турнире серии «Мастерс» в катарской Дохе.

Вера Звонарева globallookpress.com

В первом круге опытная россиянка переиграла американку Питон Стирнс (50) со счетом 2:6, 6:2, 6:3.

Соперницы были на корте 2 часа 11 минут. За время матча Звонарева выполнила 2 подачи навылет, допустив при этом 3 двойные ошибки, а также смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 9 за матч.

Американка сделала в игре 7 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 4.

В матче второго круга Звонарева сразится с победительницей пары Виктория Мбоко (Канада) — Мари Боузкова (Чехия).