Россиянка Анастасия Павлюченкова(100) не смогла преодолеть первый круг «тысячника» в катарской Дохе, уступив в двух сетах бельгийке Элисе Мертенс (22) со счетом 2:6, 1:6.

Анастасия Павлюченкова globallookpress.com

Их противостояние длилось чуть более часа. За это время Мертенс выполнила 4 подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 10.

На счету россиянки один эйс, 5 двойных ошибок и не ни одного ереализованого брейк-пойнта.

Следующей соперницей Мертенс станет победитель пары Дарья Касаткина — Моюка Утидзима.