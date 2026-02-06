Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим победил Артюра Фиса из Франции в четвертьфинале турнира в Монпелье (Франция).

Встреча продолжалась 1 час 8 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу восьмой ракетки мира.

Оже-Альяссим выполнил 11 подач навылет, не допустив двойных ошибок, а также смог реализовать три брейк-пойнта из пяти. Фис сделал в игре два эйса, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале Оже-Альяссим сыграет с победителем матча Таллон Грикспур (Нидерланды) — Титуан Дроге (Франция).