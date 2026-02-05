Австрийская теннисистка Анастасия Потапова проиграла Соране Кырсте из Румынии в четвертьфинале турнира в румынской Клуж-Напоке.

Анастасия Потапова globallookpress.com

Встреча продолжалась 2 час 3 минуты и завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу 36-й ракетки мира Кырсти.

Потапова ни разу не подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Кырсти два эйса, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 23.

В полуфинале Кырстя сыграет против победительницы матча Юань Юэ (Китай) — Дарья Снигур (Украина, Q).