Одиннадцатая ракетка мира Екатерина Александрова прокомментировала выход в полуфинал турнира WTA-500 в Абу-Даби.

Екатерина Александрова globallookpress.com

«Я видела прошлый матч Эалы, она боролась до самого конца. Я понимала, что будет тяжело. Но, думаю, сегодня была потрясающая атмосфера, публика. Знаю, что они болели за нее, однако атмосфера все равно была отличной. Мне понравилось играть на этом корте. Старалась показать свой максимум и очень рада, что смогла закончить матч в двух сетах, потому что в конце было действительно тяжело.

Насколько для вас было важно играть агрессивно и придерживаться своей игры во втором сете? Я старалась напоминать себе, что нужно играть до последнего розыгрыша. Пыталась концентрироваться на каждом отдельном розыгрыше, независимо от счёта. Просто старалась удерживать на этом внимание. И, думаю, это действительно помогло. Стараться не думать о результате, а больше о процессе — думаю, это сильно помогло», — сказала Александрова в интервью на корте после поединка.

За выход в финал Александрова сыграет против американки Хейли Баптист.