Одиннадцатая ракетка мира Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Абу-Даби.

Екатерина Александрова globallookpress.com

Россиянка в четвертьфинальном поединке обыграла в двух сетах филиппинку Александру Эалу со счетом 6:3, 6:3.

Встреча продлилась 1 час и 31 минуту. В её рамках Екатерина четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в финал турнира в Абу-Даби Александрова сразится с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) — Хейли Баптист (США).