Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поднялась с пятого на третье место в обновлённом рейтинге WTA, опубликованном на официальном сайте организации.

Елена Рыбакина globallookpress.com

На прошлой неделе Рыбакина одержала победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси в финале Открытого чемпионата Австралии — 6:4, 4:6, 6:4. Благодаря успешному выступлению в Мельбурне позиции улучшили и ряд других теннисисток.

Россиянка Диана Шнайдер, завершившая Australian Open на стадии третьего круга, поднялась на 21-е место. Анна Калинская, также вылетевшая в третьем раунде турнира, теперь занимает 27-ю строчку рейтинга. Полуфиналистка соревнований украинка Элина Свитолина впервые за долгое время вошла в десятку сильнейших.

Лучшей представительницей России остаётся Мирра Андреева, располагающаяся на седьмой позиции. Анастасия Павлюченкова, проигравшая в первом круге Открытого чемпионата Австралии, опустилась на 53 места и замыкает топ-100. Оксана Селехметьева, дошедшая до третьего раунда, прибавила 25 позиций и поднялась на 76-е место.

Несмотря на поражение в финале Australian Open, Арина Соболенко сохранила лидерство в мировом рейтинге WTA.