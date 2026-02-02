ATP опубликовала обновлённую версию мирового рейтинга в мужском одиночном разряде.

Новак Джокович
Новак Джокович globallookpress.com

По итогам Australian Open 2026 российский теннисист Даниил Медведев поднялся на одну позицию и теперь занимает 11-е место. Андрей Рублёв располагается на 14-й строчке рейтинга.  Представитель Казахстана Александр Бублик сохранил место в топ-10.

Серб Новак Джокович поднялся в тройку сильнейших, испанец Карлос Алькарас укрепил лидерство в мировом рейтинге.

Рейтинг ATP от 2 февраля:

1.  Карлос Алькарас (Испания) — 13 650 очков
2.  Янник Синнер (Италия) — 11 500
3.  Новак Джокович (Сербия) — 5 280
4.  Александр Зверев (Германия) — 4 605
5.  Лоренцо Музетти (Италия) — 4 405
6.  Алекс де Минор (Австралия) — 4 080
7.  Тейлор Фриц (США) — 3 940
8 Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 725
9.  Бен Шелтон (США) — 3 600
10.  Александр Бублик (Казахстан) — 3 235
11.  Даниил Медведев (Россия) — 3 060...
14.  Андрей Рублёв (Россия) — 2 600
18.  Карен Хачанов (Россия) — 2 320