Серб Новак Джокович поднялся в тройку сильнейших, испанец Карлос Алькарас укрепил лидерство в мировом рейтинге.

По итогам Australian Open 2026 российский теннисист Даниил Медведев поднялся на одну позицию и теперь занимает 11-е место. Андрей Рублёв располагается на 14-й строчке рейтинга. Представитель Казахстана Александр Бублик сохранил место в топ-10.

Теннис•Вчера 17:56 Ничего, кроме магии: карьерный «Шлем» Алькараса и вечный вызов Джоковича

Теннис•Вчера 14:56 Алькарас — Джокович: онлайн, прямая трансляция матча Australian Open

Теннис•30/01/2026 17:35 Джокович — Синнер: онлайн, прямая трансляция матча Australian Open

Теннис•25/01/2026 17:32 Неделя тенниса: капитуляция Мирры и Медведева, стабильность Хачанова и прогресс Селехметьевой

Теннис•19/01/2026 15:39 Мрачное будущее тенниса: почему война за авторские права и жадность турниров отпугивают болельщиков

Главные темы сейчас

Теннис•Сегодня 12:57 «Больше энергии»: кратчайшая инструкция к чемпионству от тренера Рыбакиной

Теннис•17/01/2026 12:13 Алькарас без Ферреро, а Медведев снова среди фаворитов: главные интриги мужского Australian Open-2026

Теннис•17/01/2026 13:40 Соболенко снова остановится в шаге от титула? Разбор сетки женского Australian Open-2026

Теннис•11/01/2026 18:36 Неделя тенниса: Медведев продлил уникальную серию, а Бублик дебютировал в топ-10

Теннис•11/01/2026 11:42 Борьба против времени: почему этот сезон станет решающим для Джоковича

Выбор читателей

Футбол•29/01/2026 08:19 Распродажа в «Зените»: вслед за Гонду с Питером распрощался Кассьерра

Футбол•27/01/2026 06:49 «Арсенал» дрожит, «Ман Сити» буксует, «Астон Вилла» сомневается: кто-нибудь вообще хочет выиграть АПЛ?

Футбол•30/01/2026 12:03 Больше не значит лучше: 5 причин, почему формат Лиги чемпионов нуждается в реформе

Футбол•27/01/2026 19:20 «Паук» в золотой паутине: как Альварес снова оказался не в том месте

Футбол•Вчера 08:06 Моуринью рекомендует: «Зенит» присмотрел замену Кассьерре в «Фенербахче»

Самое интересное

Футбол•24/11/2025 14:06 Новое поколение «Барселоны»: кто повторит путь Ямаля и Фермина?

Футбол•23/11/2025 11:57 Уроки для «Ливерпуля»: как синдром чемпиона ломает великие команды

Футбол•22/11/2025 20:17 Лучше, чем Роналдо, но хуже, чем Роналду: как Мбаппе провел первые 75 матчей за «Реал»

Игры•21/11/2025 16:19 Как убивали PES. История смерти шикарного футбольного симулятора