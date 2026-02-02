ATP опубликовала обновлённую версию мирового рейтинга в мужском одиночном разряде.
По итогам Australian Open 2026 российский теннисист Даниил Медведев поднялся на одну позицию и теперь занимает 11-е место. Андрей Рублёв располагается на 14-й строчке рейтинга. Представитель Казахстана Александр Бублик сохранил место в топ-10.
Серб Новак Джокович поднялся в тройку сильнейших, испанец Карлос Алькарас укрепил лидерство в мировом рейтинге.
Рейтинг ATP от 2 февраля:
1. Карлос Алькарас (Испания) — 13 650 очков
2. Янник Синнер (Италия) — 11 500
3. Новак Джокович (Сербия) — 5 280
4. Александр Зверев (Германия) — 4 605
5. Лоренцо Музетти (Италия) — 4 405
6. Алекс де Минор (Австралия) — 4 080
7. Тейлор Фриц (США) — 3 940
8 Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 725
9. Бен Шелтон (США) — 3 600
10. Александр Бублик (Казахстан) — 3 235
11. Даниил Медведев (Россия) — 3 060...
14. Андрей Рублёв (Россия) — 2 600
18. Карен Хачанов (Россия) — 2 320