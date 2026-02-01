Известная в прошлом российская теннисистка Елена Веснина поделилась своими впечатлениями от финальной игры Открытого чемпионата Австралии — 2026 между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом.

Новак Джокович globallookpress.com

«Я ожидала чуть большего от Джоковича. Он здорово отыграл первый сет, на вдохновении и легкости. Как мне кажется, Новак сам опешил от уровня, который он показывал. Ощущение, что во втором сете он стал немного в себе сомневаться. Впервые увидела Новака, который может сомневаться в себе.

В начале второго сета он сразу отдал инициативу Алькарасу. Карлос очень нервничал вначале, но, когда увидел, что Новак дал шанс, сразу вцепился в него. В третьем и четвёртом сетах его было не остановить. У Алькараса был запас, а Новак играл на низком ходу», — сказала Веснина «Чемпионату».

22-летний Алькарас выиграл в финале у Джоковича со счетом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5, впервые в своей карьере выиграв Australian Open. Также испанец стал самым молодым теннисистом в истории, который собрал «Большой шлем» (все четыре мэйджора) в возрасте 22 года 272 дня.