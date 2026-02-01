Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 18-е место в мировом рейтинге, успешно прошла в следующий раунд турнира WTA-500, который проходит в Абу-Даби.

Людмила Самсонова globallookpress.com

В первом матче она одержала уверенную победу над американкой Софьей Кенин, занимающей 30-ю строчку рейтинга, со счётом 6:4, 6:0.

Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Самсонова продемонстрировала отличную игру, выполнив четыре эйса и допустив шесть двойных ошибок. Она также успешно реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. В то же время Софья Кенин не смогла выполнить ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и успешно реализовала только два из пяти брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира Самсонова встретится с победительницей матча между австралийкой Майей Джойнт и индонезийской спортсменкой Джаниче Чен.