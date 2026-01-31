Олимпийская чемпионка Елена Веснина высказалась о победе Елены Рыбакиной над Ариной Соболенко в финале Australian Open.

Елена Рыбакина globallookpress.com

«Потрясающий финал! Получила колоссальное удовольствие от просмотра. Мы увидели теннис очень высокого уровня. Рада победе Лены Рыбакиной. Конечно, обидно немного за Арину Соболенко, в прошлом году она тоже была в финале и проиграла трехсетовый матч, но Лена показала невероятный характер. Поздравляю ее с завоеванием этого титула», — цитирует Веснину «Спорт-Экспресс».

Для 26-летней Рыбакиной это второй титул на ТБШ в карьере. Теперь счёт личных встреч теннисисток — 8-7 в пользу Соболенко (не считая трёх выставочных игр в Мировой теннисной лиге).