Олимпийская чемпионка Елена Веснина высказалась о победе Елены Рыбакиной над Ариной Соболенко в финале Australian Open.

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина globallookpress.com

«Потрясающий финал!  Получила колоссальное удовольствие от просмотра.  Мы увидели теннис очень высокого уровня.  Рада победе Лены Рыбакиной.  Конечно, обидно немного за Арину Соболенко, в прошлом году она тоже была в финале и проиграла трехсетовый матч, но Лена показала невероятный характер.  Поздравляю ее с завоеванием этого титула», — цитирует Веснину «Спорт-Экспресс».

Для 26-летней Рыбакиной это второй титул на ТБШ в карьере.  Теперь счёт личных встреч теннисисток — 8-7 в пользу Соболенко (не считая трёх выставочных игр в Мировой теннисной лиге).