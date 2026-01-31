Завершился финал Australian Open 2026 в женском одиночном разряде. За титул боролись первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Арина Соболенко globallookpress.com

Рыбакина лучше начала матч и в итоге одержала победу в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:4. Теннисистки провели на корте 2 часа 19 минут.

Рыбакина выполнила 6 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6.

У Соболенко 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.

Для 26-летней Рыбакиной это второй титул на ТБШ в карьере. Теперь счёт личных встреч теннисисток — 8-7 в пользу Соболенко (не считая трёх выставочных игр в Мировой теннисной лиге).

Напомним, в 2025 году Australian Open выиграла американка Мэдисон Киз.