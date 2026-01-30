17-я ракетка мира, чешский теннисист Якуб Меншик, объявил, что из-за травмы не сможет выступить в первом раунде Кубка Дэвиса — 2026.

Якуб Меншик globallookpress.com

«После ряда медицинских исследований выяснилось, что травма мышцы живота потребует продолжительного восстановления. По этой причине я сегодня сообщил капитану команды о своем отказе от участия в предстоящем матче Кубка Дэвиса. Это вызывает у меня большое разочарование», — написал Меншик на своей странице в социальной сети Х.

В рамках Кубка Дэвиса — 2026 сборная Чехии встретится со Швецией в Йиглаве (Чехия) 7 и 8 февраля.